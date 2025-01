Ilrestodelcarlino.it - Cinema a Palazzo Vecchio. Questa sera ’La zona d’interesse’

Dopo i quasi 600 spettatori complessivi che hanno fatto registrare i due fine settimana di proiezioni di ’Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, prosegue la programmazione didi Bagnacavallo. Oggi è previsto, in occasione del Giorno della Memoria, l’ultimo appuntamento con ’Ladi Jonathan Glazer. Il film, vincitore di due premi Oscar, racconta di Rudolf Höss e della sua famiglia che vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani: lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro o combinano qualche marachella. Accanto a loro, separato solo da un muro, c’è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore. Gennaio si concluderà poi con ’Leggere Lolita a Teheran’ di Eran Riklis, in visione venerdì 31 e a seguire sabato 1 e domenica 2 febbraio.