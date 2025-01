Ciclismo | svelato il percorso del Giro del Delfinato 2025

Leggi su Sportface.it

La Criterium, lo scorso anno vinta da Primoz Roglic (Bora Hansgrohe), andrà in scena nella sua 77ª edizione dall'8 giugno al 15 giugno. Nella giornata di oggi, come riporta sul suo sito il quotidiano locale Le Parisien, sono state annunciate date e programma della corsa transalpina. Sarà grande battaglia per impedire la difesa del titolo a Roglic. Grande attesa per il ritorno di Jonas Vingegaard, vincitore nel 2023 e assente lo scorso anno in un 2024 complessivamente difficile causa infortuni. Infortunio da cui sta recuperando Remco Evenepoel, settimo nella passata edizione, che è stato vittima di un brutto incidente con un camion mentre provava su strada. Al momento dovrebbe partecipare Tadej Pogacar, battuto proprio da Vingegaard nel 2023.