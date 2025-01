Ferraratoday.it - Chiusura del ponte sul fiume Reno, predisposta la viabilità alternativa

Leggi su Ferraratoday.it

Il Comune di Terre delha comunicato che ladelsulin via Verdi, nella località Dosso, entrerà in vigore a partire da mercoledì 29. Tale misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione, volti a garantire la sicurezza e l'incolumità di.