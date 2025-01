Leggo.it - Chiara Ferragni: «Zitta per troppo tempo, ora parlo. Fedez mi ha tradita e non voleva sposarmi. Coppia aperta? Solo per lui»

Leggi su Leggo.it

«Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò.