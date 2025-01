Panorama.it - Chiara Ferragni, un 2025 dolce e amaro: rinviata a giudizio per Pandoro e Uova gate

Chissà semangerà ancora con tranquillità dolci natalizi e pasquali, soprattutto alla luce del suo rinvio aper la vicenda che la vede tirata in ballo nelle vicende, per truffa aggravata. Secondo notizie ufficiali si legge che stamattina è stato notificato un decreto di citazione diretta nei confronti degli avvocati della, Marcello Bana e Giuseppe Iannacone, secondo i quali la vicenda non avrebbe alcuna rilevanza sotto l’aspetto penale. Nell’atto di chiusura delle indagini si legge che oltre all’influencer risultano indagati anche il suo ex collaboratore Fabio Damato, l’amministratrice delegata dell’azienda dolciaria Alessandra Balocco per la questione, mentre per ledi Pasqua risulta indagato anche il Presidente di Cerealitalia-ID Francesco Cannillo.