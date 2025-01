Quotidiano.net - Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: tradita e presa in giro

Leggi su Quotidiano.net

"Ho scelto ilin questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall'altra quella privata , su cui ora, non riesco più a restare in". In una serie di storie su Instagramil, parla del suo rapporto con l'ex maritoe dice di essere stata "" e "in". "Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa", sottolinea l'imprenditrice digitale nel giorno in cui è stata rinviata a giudizio dalla procura di Milano per truffa aggravata. "Ho amato pur quando c'erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto "non farti fare questo" a qualsiasi amica, perché per me l'amore era anche questo: sacrificarsi.