Europa.today.it - Chi è Angelica Montini, la donna che Fedez ha sempre amato (anche mentre era sposato con Ferragni)

Leggi su Europa.today.it

Chiarasembrerebbe aver detto la verità. "Non penso sia dedicata a me", ha detto a Striscia la Notizia in merito alla decisione didi cantare a Sanremo "Bella stronza" con Marco Masini. Adesso quella risposta assume un significato diverso. Fabrizio Corona, che già mesi fa aveva.