Pianetamilan.it - Champions League, cosa può succedere nell’ultima giornata? | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

L'ultimadisarà qualdi mai visto prima: 18 partite in contemporanea. Potrebbedi tuttoL'ultimadisarà qualdi mai visto prima: 18 partite in contemporanea, 90 minuti che possono decidere una stagione intera. Quattro italiane su cinque sono già certe di passare alla fase a eliminazione diretta, ma non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Ildai colleghi di Gazzetta.it.