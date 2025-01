Europa.today.it - Cesare Cremonini ha un nuovo amore, chi è Caterina Licini (ex Amici): le foto

Leggi su Europa.today.it

Galeotta fu Cortina d'Ampezzo. Da tempo si vociferava di una nuova frequentazione di, ma prima di oggi, 29 gennaio, il gossip non aveva mai trovato riscontro. È stato il settimanale Chi, in edicola questa settimana, a mostrare per la prima voltacon la sua nuova.