C'era una volta "Cioè", la rivista amica del cuore delle ragazzine

Chi oggi ha 14 anni è una ragazza super smart che non vive senza social, usa l’A.I. e per informarsi fruga nello sterminato e velocissimo web. Guarda le edicole come una sorta di reperti archeologici dalla dubbia utilità. Non troppi anni fa, invece, le teen-ager correvano in edicola per comprare la loro copia di “”, ladal piccolo formato, pensato apposta per poterla infilare discretamente tra i libri, nello zainetto, nella borsa a tascapane. Quel giornalino era il “must have”ragazze italiane del secolo scorso, ma anche degli inizi di quello attuale.Tra poster e “intimità”“” era unagiocosa perche stavano crescendo negli anni 80, 90 e nei decenni successivi. Era qualcosa di concreto: lo potevi toccare, sfogliare, annusare, ritagliare, incollare, nascondere, prestare a un’