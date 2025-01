Ilrestodelcarlino.it - Castelplanio e Loreto mantengono la vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La diciassettesima giornata di Seconda Categoria non porta sfortuna alle big dei gironi C e D, tutte vittoriose. Nel girone C vincono ancora infatti Le Torri, che regolando di misura il Senigallia Calcio davanti al pubblico amico (1-0)tre punti di vantaggio su chi insegue, il Cupramontana, che con lo stesso punteggio ha la meglio sempre in casa del Terre del Lacrima. Nel girone D esce dalla crisi l’Ankon Dorica, che ritrova finalmente il successo superando 4-2 la Giovane Offagna: vince ancora però anche il, che espugna 2-0 il campo del SA Castelfidardo confermandosi al comando proprio sull’Ankon. Resta drammatica in coda la situazione di Borgo Molino ed Europa Calcio Costabianca. Girone C, risultati: Chiaravalle-Avis Arcevia 1-1; Olimpia Ostra Vetere-Monsano 1-0; Trecastelli-Monte Porzio 2-1; Corinaldo-Monte Roberto 1-2; Borgo Molino-Rosora Angeli 2-3; Le Torri-Senigallia Calcio 1-0; Aurora Jesi-Serrana 1933 2-0; Cupramontana-Terre del Lacrima 1-0.