Casertanews.it - Caso parcheggi, l'amministrazione convoca i commercianti

Leggi su Casertanews.it

E' stato fissato per venerdì 31 gennaio alle 13 in Comune l'incontro tra il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra e idel centro storico. Un incontro che fa seguito all'appello lanciato pochi giorni fa dai negozianti per evidenziare le problematiche dio.