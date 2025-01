Lapresse.it - Caso Mosca: madre, Filippo detenuto in Romania in condizioni disumane

Roma, 29 gen. (LaPresse) – “Chiaramente mi sento un po’ sollevata per il fatto che intanto si sia chiusa la parentesi rumena, così dura, e adesso si apre una nuova fase in cui continueremo a lottare”. A dirlo a LaPresse è Ornella Matraxia,di, il trentenne di Caltanissetta che dopo un anno e 9 mesi di detenzione in, è stato trasferito adesso nel carcere a Viterbo. L’uomo era stato condannato a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti insieme a un amico, ed è statoprima nel carcere rumeno di Porta Alba, a Costanza, e poi a Bucarest. “Continueremo a combattere contro quello che è un vero e proprio accanimento contro i nostri ragazzi – ha aggiunto la signora Matraxia -. Poterlo fare nel nostro Paese sicuramente sarà più semplice, così come sarà più semplice dar voce a questa storia”.