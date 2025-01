Lapresse.it - Caso Ferragni: imprenditrice, pronta a lottare per far emergere mia innocenza

Milano, 29 gen. (LaPresse) – “Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sonocon ancora maggiore determinazione per farla mia assoluta”. Così in una nota Chiara, rinviata a giudizio per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali ‘Pandoro Balocco Pink Christmas’ e Uova Di Pasqua Chiara