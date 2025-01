.com - Caso Almasri, Meloni: “Avanti per difendere l’Italia”. Stop ai lavori parlamentari. Giulia Bongiorno difenderà Premier e ministri

Leggi su .com

Giorgia, il giorno dopo, ribadisce sui social: "Il nostro impegno perl'Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada"L'articolo: “per”.aiproviene da Firenze Post.