CAROL RAMA Unique Multiples | l’arte moltiplicata di una pioniera senza confini

Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, nella splendida dimora storica Villa delle Rose, in via Saragozza 228/230, presenta la mostra, a cura di Elena Re. L’esposizione, aperta dal 24 gennaio al 30 marzo 2025, rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo intenso e visionario di. Il progetto, realizzato in collaborazione con Jacobacci & Partners nell’ambito dell’iniziativa Fuorisede, esplora la produzione di multipli dell’artista torinese tra il 1993 e il 2005, creati con Franco Masoero Edizioni d’Arte.La sensualità come chiave espressivaIl percorso espositivo rivela l’universo di, dove sensualità e seduzione si intrecciano con simboli ricchi di significato. Scarpe, oggetti quotidiani e forme falliche diventano strumenti per esplorare il desiderio, il femminile e la complessa relazione tra lussuria e bellezza.