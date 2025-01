Genovatoday.it - Caos treni, Scajola: "Controlleremo i mille addetti alle manutenzioni in Liguria"

Leggi su Genovatoday.it

"Li voglio vedere, e farò anche dei giri sul territorio per capire dove sono e come lavorano": così l'assessore regionale ai Trasporti, Marcoa proposito degli oltrealla manutenzione degli impianti Rfi in.Ildeitorna a tenere banco in consiglio.