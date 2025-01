Calcionews24.com - Calendario Kings League Italy, le date ufficiali

Leggi su Calcionews24.com

, comunicate ledella prima competizione per club che si svolgerà nel nostro Paese E’ statozzato ildella, che arriva per la prima volta nel nostro Paese. La competizione, che vedrà diversi volti noti del calcio italiano, prenderà il via il prossimo 3 febbaio 2025 .