Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, fatta per uno scambio: venduto Fabbian per acquistare quel giocatore

Leggi su Calcionews24.com

per unocon la Lazio: viaper arrivare finalmente a Tchaouna. Ecco i dettagli dell’affare Affare fatto per ilTchaouna-con la Lazio. Ecco il racconto di Di Marzio sull’affare. LA SITUAZIONE – Con Cesare #Casadei ormai destinato al #Torino, la Lazio ha virato su un altro obiettivo per il .