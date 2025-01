Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque. Futsal supera Livorno

Arriva un’altra vittoria per ilLucchese che ha battuto 5-4 la "10". Una vittoria importante che consente ai rossoneri di lasciare le parti basse della classifica. L’allenatore Umalini ha dovuto fare a meno di Angilletta, Mustapha Byaze e Giannini. Un match molto combattuto che ha visto aprire le marcature con Rovella, autore di una doppietta e, poi, consolidare la vittoria con Bartolioni, Izouhar e, alla fine, un autogol degli ospiti. Arriva, quindi, questo secondo successo consecutivo per i rossoneri che tornano, così, ad avvicinarsi alla zona play-off e, venerdì sera, si torna di nuovo in campo contro il San Giovanni Valdarno, in trasferta. A. L.