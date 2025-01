Oasport.it - Calcio a 5: Italia, contro la Bielorussia vietato sbagliare. Serve partire bene

Dopo il cambio di guida tecnica, i primi positivi cicli di amichevoli, ora è il momento di fare sul serio: l’dela 5 deve tornare grande. E per farlo ha una sola strada: iniziare al meglio il suo percorso di qualificazione verso gli Europei 2026.La squadra di Salvo Samperi, arrivato alla conduzione della nazionale con grandi idee ed entusiasmo, riceve ladomani, 30 gennaio alle ore 20, in quel di Catania, una delle città che negli ultimi anni ha dato e ricevuto tanto rispetto al futsal nostrano.Musumeci e soci dovranno far vedere di non sentire la pressione, di mettere in campo strutture di gioco efficaci e di non soffrire quella fisicità avversaria che spesso, in queste partite “scorbutiche”, è stato un fattore a sfavore degli azzurri.Lanon è un avversario sconosciuto, anzi, e questo potrebbe rivelarsi come un vantaggio.