Forlitoday.it - Calcio a 5, il Forlì saluta Francesco Vittozzi: un pezzo di cuore biancorosso lascia il club

Leggi su Forlitoday.it

sveste la maglia dela 5 per intraprendere una nuova avventura con il Futsal Bagnacavallo in Serie C2 dove approda a titolo definitivo. Dopo sette stagioni consecutive con la maglia dei galletti, l’ottava in assoluto,un’impronta indelebile nella.