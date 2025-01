.com - Calcinaia: tentano di far esplodere cassaforte in un casolare. Morto presunto ladro, l’altro è gravissimo

Leggi su .com

Non ce l'ha fatta uno dei due presunti ladri che ieri sera, 28 gennaio 2025, hanno tentato un furto in undisabitato ain provincia di Pisa. L'uomo èin ospedale in conseguenza delle gravissime ustioni riportate nell'esplosione dellaL'articolodi farin unproviene da Firenze Post.