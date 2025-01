Romatoday.it - Braga-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

Leggi su Romatoday.it

Giovedì 30 gennaio alle ore 21:00 lagiocherà in trasferta contro ill’ultimadella fase a campionato della nuova. La squadra di Marco Baroni si trova in vetta alla classifica con 19 punti e in Portogallo punterà a blindare il primato.agli ottavi di.