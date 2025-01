Ilrestodelcarlino.it - "Boom di richieste per le paratie. Da Cesena 460 domande"

Durante l’ultima assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, la consigliera regionale Francesca Lucchi (Pd) è intervenuta con Question Time per sottolineare l’importanza del “Bando”, un’iniziativa fondamentale per la prevenzione dei danni da alluvione nelle aree più colpite dagli eventi del 2023 e di quelli successivi. Il bando con una dotazione iniziale di poco meno di 10 milioni di euro, ha registrato un’adesione di oltre seimilapervenute. "Il nostro obiettivo – afferma – è garantire ai cittadini la sicurezza di poter vivere nelle proprie case anche in condizioni climatiche sempre più estreme. Il successo di questo bando dimostra la necessità di investire su misure concrete e immediate di prevenzione, come leantiallagamento, le pompe e le valvole anti-riflusso. I dati preliminari indicano una forte partecipazione da parte delle province più colpite.