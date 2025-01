Napolitoday.it - Blitz in stazione centrale: latitante arrestato mentre sta prendendo il treno

Leggi su Napolitoday.it

La guardia di finanza ha tratto in arresto un 40enne tunisino,, condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per reati legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti commessi alcuni anni fa a Livorno. L'uomo, condannato in via definitiva, ad inizio 2024 si era allontanato dall'Italia.