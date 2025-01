Quotidiano.net - Bimbo di 10 anni muore di difterite in Germania: “Non era vaccinato”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 – Per quattro mesi ha lottato contro la, ma alla fine la malattia ha avuto il sopravvento. Un bambino di 10, proveniente da Brandeburgo, è morto in, come riporta Tagesspiegel. Secondo quanto emerge, il piccolo non sarebbe stato coperto dal vaccino. La diagnosi diera arrivata a settembre all'ospedale di Potsdam, dove il piccolo era arrivato a causa di una forte infiammazione della gola. Anche la mamma era risultata positiva all'infezione ma per la donna non ci sarebbero state complicanze. Per il figlio, invece si era reso necessario il trasferimento in una struttura sanitaria di Berlino, dove è stato sottoposto a intubazione e ha lottato fino all’ultimo. Commozione nella scuola Waldorf di Berlino, istituto di impronta steineriana frequentato dal bambino.