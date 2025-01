Iltempo.it - Berrettini: "E' stato un anno difficile, ma mi ha dato lo slancio per nuove vittorie"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2025 "E'un periodo complesso per gli infortuni e l'insicurezza a essi legati, ma ho usato la vittoria dei ragazzi dello scorsocome motivo per tornare in squadra e portare un'altra volta la coppa in Italia. Ho capito che non è tutto solo legato ai risultati, ma al modo in cui arrivano" così Matteo, a seguito dell'incontro con il Capo delloSergio Mattarella con le nazionali maschili e femminili di tennis, a seguito delle vittoria in Billie Jean King Cup e in Coppa Davis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev