Liberoquotidiano.it - Berrettini al Quirinale cita Sinner: "Grazie anche a un altoatesino che non c'è"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2025 “L'anno scorso ero qui in vesti diverse ea questi ragazzi e queste ragazze ho preso l'ispirazione per tornare e vincere questa coppa. Il mio sentimento è di felicità. Devo ringraziarela mia famiglia. C'è un ragazzoche ci ha aiutato un pochino e non è potuto essere qui,a lui e agli altri siamo qui. Volevo ringraziare Volandri per la fiducia che mi ha sempre dimostratoquando i risultati non arrivavano. L'obiettivo non è semplice da fissare ora perché i risultati del 2024 sono stati già fantastici, ma noi faremo tutto per regalare emozioni agli italiani”. Così MatteoalFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev