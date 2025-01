Ecodibergamo.it - Bergamo 21, è già boom: in città lo spettacolo della mezza maratona

ATLETICA. Mercoledì 29 gennaio a Palazzo Frizzoni è stato sollevato il sipario sulla kermesse in due giorni: sabato 1 febbraio l’Urban Night Trail dei Mille, domenica 2 la 10 km e la gara vera e propria. In 5mila al via