Belloni nominata consigliere diplomatico capo di Ursula von der Leyen

L’ambasciatrice Elisabetta, ex direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza italiano (Dis), da cui si è dimessa il 15 gennaio, è stataspeciale” della presidente della Commissione europea,von der.Oggi, 29 gennaio, ha riferito in serata un portavoce della Commissione Ue, “il Collegio dei commissari ha deciso di designare la dottoressa Elisabettacomespeciale che esercita la funzione di, e che risponde direttamente alla presidente” della Commissione,von der.Per quanto riguarda il processo di reclutamento, il portavoce ha rilevato che “spetta ai membri del Collegio individuare unspeciale che desiderano nominare per un determinato periodo di tempo, per scopi specifici.