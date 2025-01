Quotidiano.net - Bce pronta a tagliare i tassi d'interesse: attesa una riduzione di 25 punti base

Un taglio deid'da parte della Bce domani è dato per acquisito, con il 100% delle scommesse di mercati che puntano su una nuovada 25al 2,75%. E se lo scenarioresta per tre ulteriori riduzioni fino a raggiungere il 2%, i rischi politici potrebbero spingere Francoforte a fare di più entrando in territorio espansivo. Gli indici Overnight Index Swap puntano senza dubbi su unada un quarto di punto domani, mentre collocano quella successiva, dello stesso ammontare, fra aprile e marzo. Gli ultimi due taglio deiarriverebbero uno a maggio e uno fra settembre e dicembre. In molti, tuttavia, invitano a mettere in conto la possibilità di una Bce più aggressiva. Che potrebbe sia anticipare la parte finale tagli entro l'estate, sia procedere a riduzioni più decise da mezzo punto per stimolare la crescita economica.