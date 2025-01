Bassetti e le pozioni miracolose dei No Vax | Hanno dentro composti chimici usati nelle fabbriche l’imbecillità umana non ha limiti

Leggi su Open.online

L’ultimo degli innumerevoli capitoli dello scontro tra No Vax e Matteoriguarda le cosiddette «Soluzioni minerali». Con un post su Instagram, l’infettivologo ha denunciato questo “rimedio”, che secondo alcuni annullerebbe i presunti effetti negativi portati dai vaccini. «È in vendita online la pozione anti-vaccini a base di clorito di sodio, un candeggiante usato dall’industria. Nel mondo #novax la chiamano “Soluzione minerale miracolosa”, un nome che dovrebbe già insospettire», ha scritto. «Questa sostanza», avverte l’esperto, «può causare danni a mucose, cellule e reni». Secondo i no vax, invece, l’assunzione di questo liquido avrebbe l’intento di guarire una «vasta gamma di patologie dal cancro alla malaria passando per l’infezione da Hiv e i disturbi dello spettro autistico.