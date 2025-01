Livornotoday.it - Basket, Serie B | Malvin PSA Sant'Antimo-Toscana Legno Pielle Livorno in diretta. Live

Leggi su Livornotoday.it

Tre giorni dopo il successo di Ravenna, laaffronta un'altra trasferta non banale a. La vittoria contro i romagnoli ha dato buone sensazioni e ha mostrato per la prima volta in stagione cosa può essere la squadra di coach Campanella con una rotazione completa. Il minutaggio di.