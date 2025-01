Calcionews24.com - Baroni: «Domani vogliamo fare una partita importante: Guendouzi ha la febbre, a centrocampo forse gioca lui…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Marco, tecnico della Lazio, in vista delladei biancocelesti contro il Braga in Europa League Marcoha parlato in conferenza stampa in vista delladi Europa League della Lazio contro il Braga. Di seguito le sue parole. MOTIVAZIONI – «Abbiamo portato i ragazzi che stanno facendo meglio e i .