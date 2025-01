Liberoquotidiano.it - Baglioni da Fazio, ma la chitarra è scordata: ecco cosa ne esce, attimi di gelo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Carrambata è stata, ma è finita malissimo. Claudiotorna da Fabio, ospite di Che tempo che fa sul canale Nove, rievocando i bei vecchi tempi di Anima mia. Ma il tempo passa per tutti e qualva storto. Più di qual, per la verità. Si parte con la sta () sulle note del classicone Strada facendo, e nemmeno l'effetto karaoke salva il cantautore romano dalla più antipatica delle critiche: troppe stecche, troppe stonature. Tanto che qualche fan sui social sbianca e chiede: «Ma perché, Cla?». C'è chi implora («Fatelo smettere!») e chi ipotizza si tratti di un sosia. Se«cade»,però non è da meno. Finita l'esibizione abbraccia Claudio e intanto alle loro spalle si apre una botola. Fabio non vede, fa un passo e puff! A salvarlo dal disastro l'appiglio disperato del suo ospite e l'intervento provvidenziale di un assistente di studio.