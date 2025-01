Ilgiorno.it - Auto vandalizzate in strada. Denunciato un ventunenne

Vandalismi notturni sulleal quartiere San Bernardo di Lodi,il primo presuntore. Ora è caccia ai complici. Svolta nelle indagini della Questura di Lodi dopo la raccolta delle denunce riferite agli episodi avvenuti venerdì notte lungo i viali Italia, Calabria e Rimembranze, dove, per molti residenti, sabato c’era stato un amaro risveglio. Una trentina le vetture finite nel mirino, regolarmente parcheggiate lungo la. Gli sconosciuti avevano frantumato finestrini e specchietti, provocando ingenti danni. C’erano vetri sparsi ovunque, con anche pericolo per i passanti. Da capire quale oggetto sia stato utilizzato per frantumare i vetri, chi sia stato e quale il motivo scatenante del reato. Da allora la polizia indaga in modo serrato per ricostruire l’accaduto e nelle ultime ore, anche grazie all’analisi dei filmati delle telecamere installate in città, è statoa piede libero uno dei presuntiri dei vandalismi, un ragazzo di 21 anni.