Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Dosso a Belgrado corre i 60 metri. È la prima gara dopo le Olimpiadi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non gareggia da quasi sei mesi: Zaynableparigine dei primi d’agosto, è sparita da riflettori: riposo, ferie e poi ripresa degli allenamenti sotto la guida di Giorgio Frinolli, a Roma e in posti più caldi dove preparare il rientro che avverrà oggi, nel meeting diovviamente i 60indoor, con diretta tv dalle 16,30 su Sky Sport Arena. E’ la seconda tappa Gold del World Indoor Tour e debutto stagionale per la 25enne atleta di Rubiera: lo fa a poco più di un mese agli europei indoor di Apeldoorn (6-9 marzo), preludio dei mondiali indoor di Nanchino (21-23 marzo). La sprintertista italiana è attesa in Serbia da un doppio turno, con la batteria in programma alle 16.13 (senza tv?) per qualificarsi alla finale delle 18: possibile sfida con la svizzera Ajla Del Ponte finalista olimpica dei 100 a Tokyo e con l’australiana argento mondiale U20 dei 200, Torrie Lewis.