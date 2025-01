Anconatoday.it - Atim anella bufera anche per il nuovo spot promozionale delle Marche, il dem Cesetti all'attacco

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Non c’è pace per, l’agenzia regionale per il Turismo e l'Internazionalizzazione, che oltre ad essere finita al centro della recente inchiesta di Report, viene ora tirata in ballo dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizioin merito allo