Lanazione.it - Ateneo in lutto per la scomparsa di Christiana Navone

Profondo cordoglio all’Università di Siena per la prematuradella neo-laureata, avvenuta per una malattia che ne ha spezzato la giovane vita. La dottoressasi era laureata in Dentistry and Dental Prosthodontics lo scorso 24 luglio. Malgrado una lunga e dolorosa malattia, era riuscita a completare brillantemente il percorso di studio e di tirocinio pratico, conseguendo la laurea abilitante con il massimo dei voti e la lode. Colleghi e docenti ne ricordano la dolcezza, la forza, il coraggio e non ultime la determinazione e la gentilezza fuori dal comune. "Lascia un vuoto enorme".