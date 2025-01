Astronauti bloccati nello spazio Trump chiede a Musk di accelerare | Elon riportali sulla Terra E poi accusa Biden | Li hai abbandonati

Leggi su Open.online

Il presidente americano Donaldallunga le mani anche sullo, o meglioStazione spaziale internazionale (Iss) che orbita attorno alla. Il tycoon ha infatti incaricato il braccio destro– con le navicelle della sua azienda SpaceX – di recuperare i due, Butch Wilmore e Suni Williams, rimasti “intrappolati” nella stazione per problemi tecnici. Nella comunicazione ufficiale, diffusa sul suo social Truth, il presidente americano hato la precedente amministrazionedi aver «abbandonato» i due scienziati della Nasa, l’agenzia spaziale americana. «Sono in attesa da molti mesiStazione Spaziale.sarà presto in viaggio, speriamo che siano tutti salvi. Buona fortuna!!!». Un’ingerenza, quella da parte del presidente americano, a cui la Nasa non era certo abituata.