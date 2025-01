Casertanews.it - Assalto in pasticceria col machete: due condanne

Cinque anni a testa. Questo il verdetto nei confronti di Francesco Buanno, figlio del defunto Fabio (ras dei Belforte), e di Luigi Iadicicco. I due erano finiti sotto processo per la rapina avvenuta in estate allaCoppola di Marcianise, all'angolo tra via De Sanctis e viale Europa.