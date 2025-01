Padovaoggi.it - Arriva a Padova Noura Healt district, il nuovo volto del benessere

Leggi su Padovaoggi.it

, portando un approccio innovativo e scientifico al, in cui l’allenamento è il cuore di un metodo personalizzato e multidisciplinare, che trova sede in via Giovanni Battista Ricci 6/int. 7.si propone in città come uno studio di personal.