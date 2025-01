Parmatoday.it - Apre Ester’s Corner in via Imbriani, un nuovo spazio in Oltretorrente

Leggi su Parmatoday.it

E’ in programma sabato 1 febbraio 2025, alle 16, in via Matteo42/A, l’apertura didi comunità nel cuore dell’. Ilè stato concesso in comodato d’uso dal proprietario all’associazione Ester APS per l’iniziativa “Contaminare”. Si.