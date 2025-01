Zon.it - Anticipazioni Endless love: la puntata di oggi, 29 gennaio 2025

Leggi su Zon.it

La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi29La polizia, guidata dal commissario Hakan e con l’aiuto di Kemal, intensifica le ricerche per localizzare Zeynep e Deniz.Chi è Nihan di?Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice. Per questo motivo, ha studiato teatro all’Università di Yeditepe e ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2005, recitando in uno spot pubblicitario.