Firenzetoday.it - Andrea Paone al Reinassance "Renny" Club con "Globetrotter"

Leggi su Firenzetoday.it

Secondo la definizione Treccani, unè chi compie lunghi viaggi in giro per il mondo. Un’attitudine a immergersi completamente in culture e usanze diverse, vivendo il viaggio in modo totale.È proprio questo lo spirito che ispira, spettacolo di stand up comedy in cui.