Ilrestodelcarlino.it - Ancona, l’assessore alla Cultura Annamaria Bertini rassegna le dimissioni al sindaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 gennaio 2025 - Adesso è ufficiale. Dopo le anticipazioni odierne, l'assessorehato le propriealDaniele Silvetti. A darne notizia lo stesso primo cittadino di: "Ho ricevuto ledella dottoressada assessoredovuteripresa della sua attività professionale," ha detto. Ilha aggiunto: "Desidero ringraziarla per l'impegno e le attività portate avanti - tra le altre, la riapertura dell'Anfiteatro, il festival Popsophia, la mostra sul Futurismo e quella attualmente allestita per il Giubileo a Roma - nel corso del suo assessorato. Attività svolte con grande dedizione e impegno che non sono venuti meno neppure nei momenti difficili e a fronte di critiche dai toni a volte sopra le righe".