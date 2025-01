Unlimitednews.it - Almasri, Schlein “Meloni e ministri devono dire la verità al Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Giorgiae i suoidovevano venire a chiarire in Aula, davanti al, perché è stato liberato e rimpatriato in Libia un torturatore libico che era stato arrestato per un mandato della Corte Penale Internazionale. Invece, Giorgiapensa di cavarsela con un video sui social in stile Salvini. Avevano deciso di mandare ia riferire e oggi anche isono spariti”. Lo afferma la segretaria del Pd Ellyin un video sui social.“e ila. È evidente che mentono quando negano che sia stata una scelta politica rimandare in Libia”, aggiunge.sat/gtr(Fonte video: profilo Instagram di Elly)Unlimited News - Notizie dal mondo