Parmatoday.it - All’ospedale di Borgotaro è di nuovo attivo l’ambulatorio di Terapia antalgica

Leggi su Parmatoday.it

Una buona notizia non solo per i cittadini della Valtaro e Valceno, ma per tutta la popolazione provinciale e oltre:diè ripresa l’attivitàdeldi. Si tratta di una branca specifica dell’anestesia che ha come obiettivo principale la riduzione.