Cms.ilmanifesto.it - Albania, dietrofront per cinque migranti. In 44 dietro le sbarre

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

dei 49 cittadini stranieri deportati ieri insono risultati non compatibili con il trattenimento. La nave militare Cassiopea li ha sbarcati a Brindisi. Durante gli accertamenti nell’hotspot di .per. In 44leil manifesto.